(VIDEO) No nos vamos a dejar intimidar: AMLO, tras el ataque a Harfuch

Ciudad de México.- A través de un video publicado en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que esta semana "fue difícil" ante la pandemia por el Covid-19, por el sismo de magnitud 7.4 registrado en Oaxaca el martes y por el atentado de este viernes contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

López Obrador lamentó la muerte de dos escoltas de García Harfuch y de Gaby, una mujer comerciante que fue alcanzada por las balas durante el ataque. Ante los hechos, pidió seguir adelante y "aún con la adversidad tenemos que seguir luchando para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren".

López Obrador declaró que "tenemos miedo" como tienen miedo todos los seres humanos. "No somos cobardes, entonces vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz, la tranquilidad con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor", dijo.