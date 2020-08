AMLO ofrece rescatar a escuelas particulares

Guadalajara.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció hoy apoyar, en la medida de sus posibilidades, a las escuelas particulares que verán reducida su matrícula al reanudarse el Ciclo Escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación a distancia.

"Hay escuelas privadas que ya están informando de que no van a tener alumnos suficientes, eso la Secretaría de Educación Pública lo está analizando para ver qué podemos hacer de modo que nadie se quede sin el derecho a la educación", señaló el Mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, al anunciar el regreso a clases no presencial a partir del 24 de agosto, López Obrador justificó el eventual rescate de escuelas de paga.

Hans Salazar le mencionó al presidente que hay varios problemas con los pagos de los profesores; también le preguntó sobre las escuelas particulares pues no se han entregado certificados, así como la basificación de precisamente profesores https://t.co/DH2bFoYetB

"En la crisis el modelo que estamos aplicando, a diferencia de lo que sucedió anteriormente, es ayudar de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional hacia la cúpula, no como antes que era de la cúpula hacia abajo y no llegaba abajo", reprochó.

"Ahora el rescate es al pueblo, no sólo a las empresas, no a los bancos, sino es rescatar, ante la crisis, a la gente y eso nos está funcionando porque se está fortaleciendo con lo que se está inyectando de recursos abajo, se está fortaleciendo el consumo y la gente tiene para comprar lo básico, lo indispensable"

La Red de Escuelas Particulares del Estado de Jalisco ha estimado que sólo un 10 por ciento del total de las escuelas particulares están proyectando crecer su matrícula para el siguiente ciclo escolar. El resto, en el mejor de los escenarios, se mantendría en el mismo nivel o la reduciría entre un 5 y 10 por ciento.

