Descalifica AMLO plan de ahorro en la Secretaría de Economía

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó este lunes el plan de ahorro de la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez Colín, que dejó a los trabajadores sin el 75 por ciento del equipo de cómputo y busca obligarlos a que lo compren con su propio dinero.

A pesar de que existen documentos internos que confirman las intenciones de esa dependencia, el Mandatario atribuyó la decisión a funcionarios que no están de acuerdo con su proyecto de transformación.

Tras ser cuestionado sobre los recortes que causarán la pérdida de computadoras en dependencias como la @SE_mx, @lopezobrador_ aseguró que "eso no va suceder" y descartó que los empleados vayan a poner de su dinero para comprar el equipo de cómputo. pic.twitter.com/AAVVvEjp2M — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 6, 2020

"Primero, no va a suceder eso", aseguró.

"Pero ¿tienen que poner 4 mil pesos?", se le preguntó.

"No van a poner nada, es una exageración", sostuvo.

"Pero hay un documento", se le insistió.

"Pero no se va aplicar, a lo mejor quien emite el documento lo hace para que se desacredite al Gobierno, porque todavía hay mucha gente en el Gobierno que vienen de la época o del periodo neoliberal, que entraron ahí por los trabajos que hicieron en las elecciones en favor de los candidatos y siguen pensando igual y ya se llevó acabo un cambio"

López Obrador insistió en que los empleados de la Secretaría de Economía no comprarán las computadoras con dinero de su bolsillo.

"Imagínense, al momento que den esos 4 mil pesos, ocho columnas en el REFORMA", advirtió.

"¿Puede pasar que se queden sin estos equipos?", se le cuestionó.

"No, no, no, no va a pasar eso", aseguró, tras recordar los reclamos que se han registrado por la cancelación de fideicomisos y prometer que todos los beneficiados seguirán recibiendo fondos, pero directamente de la Secretaría de Hacienda.

El 21 de junio, REFORMA publicó que, como una medida de austeridad, la Secretaría de Economía reduciría el número de computadoras para sus empleados hasta dejar una por cada cuatro personas, así como las líneas de teléfono fijas. Además, que cedió cuatro de sus siete inmuebles, incluidos el Centro Social y Cultural y la antigua sede de su sindicato, para que sean rematados o sirvan al nuevo Banco del Bienestar.

Este domingo dio a conocer que, tras quitarles las computadoras a sus trabajadores, la Secretaría de Economía ofreció a sus empleados que compren el equipo que tenían para seguir laborando.

La dependencia justificó su plan de ahorros con el decreto del Presidente López Obrador del 23 de abril para recortar el 75 por ciento del presupuesto a las dependencias de Gobierno.

Este lunes, el Presidente puso en duda la aplicación de ese plan, pero dejó en claro que continuarán las medidas de austeridad.

Recordó que, al recibir la Administración federal se detectaron gastos excesivos en muchos contratos.