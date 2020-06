Exhiben departamento del presidente en Palacio Nacional

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- Los interiores del departamento en el que viven el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, en Palacio Nacional, fueron exhibidos la noche de ayer.

Las imágenes pudieron apreciarse durante la transmisión de la cuarta entrega de la entrevista realizada al Mandatario por el productor Epigmenio Ibarra.

En una toma, se aprecia una estancia con sala, comedor, un pasillo y obras de arte colgadas en las paredes.

Sentados a la mesa, el Presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller hablaron sobre la decisión de vivir en el histórico recinto.

En la conversación, el Mandatario reveló que, al igual que la silla presidencial, tuvo que mandar hacer una "limpia" al departamento antes de habitarlo.

Relató que, tras ganar las elecciones, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a Palacio para dialogar y fue el propio priista quien le mostró el departamento que, entonces, era ocupado por el Estado Mayor Presidencial.

"Yo lo propuse desde la primera campaña, desde el 2006, dije que si ganaba iba yo a vivir en Palacio como vivió y murió el Presidente Juárez, lo considero un acto simbólico, histórico, es un homenaje al político que más admiro. Entonces, hubo muchas críticas en ese entonces, que cuando nos hicieron el fraude que yo estaba empeñado, obcecado con poner mis prendas íntimas colgarlas aquí en Palacio y que por eso no aceptaba yo el resultado", recordó.