Representé al pueblo con decoro y dignidad: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en su reciente viaje a Estados Unidos, representó al pueblo de México con decoro y dignidad. Además agradeció que su homólogo no abordara el tema del muro fronterizo.

En conferencia matutina, el Mandatario agradeció la confianza de los mexicanos que siguieron la visita a su homólogo Donald Trump.

"Agradecerle también mucho mucho a los mexicanos que nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro, agradecerles lo mismo por su confianza porque fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que se han ido a buscarse la vida, a trabajar a Estados Unidos y a otras partes del mundo", indicó.

López Obrador agradeció también a los migrantes y empresarios que acompañaron su visita y expresaron su apoyo.

"Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabeza y que represento, les agradecemos mucho también su confianza", dijo.

Aseguró que el nuevo tratado comercial ayudará de gran manera a trabajadores, empresarios y a toda la población de América del norte.

"Porque como lo hemos dicho se firma este acuerdo y entra en vigor este tratado en un momento oportuno, cuando necesitamos reactivar nuestra economía que ha sido afectada por la pandemia del Covid-19", aseguró.

El mandatario agradeció también a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que no se abordara el tema del muro en lo público.

. @lopezobrador_ comentó que el tema del muro no se trató con @realDonaldTrump "porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y se buscara resolverlas”. pic.twitter.com/1bUL8U4Umf

Cuestionado sobre el tema de la valla en la frontera, el Mandatario mexicano dio que no era un tema que México quisiera tratar.