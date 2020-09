Conoce las principales iniciativas de Morena que bateó el presidente

Mayolo López

Ciudad de México.- Al menos cuatro iniciativas que ha impulsado la bancada de Morena en el Senado de la República fueron bateadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador no ha comulgado con las iniciativas para reducir las comisiones bancarias que al arrancar la 64 Legislatura empujó el coordinador del grupo, Ricardo Monreal; tampoco con la que presentó el oaxaqueño Salomón Jara para regular las calificadoras.

El Presidente ha rechazado, además, otro par de polémicas iniciativas: una, con la que la senadora zacatecana María Soledad Luévano Cantú pretendía borrar el principio histórico relacionado con la separación Iglesia-Estado que alentó el prócer Benito Juárez, y, más recientemente, una para gravar los refrescos y la comida chatarra.

A principios de la 64 Legislatura, Monreal tiró el mercado bursátil después de presentar una iniciativa para reducir de manera significativa el importe de las comisiones bancarias.

"No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero, con lo fiscal, en esta primera etapa de Gobierno, en los primeros tres años, ninguna modificación. (...) Nuestra política es de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las financieras", advirtió el tabasqueño.

La polémica iniciativa, en los hechos, fue congelada, aunque su impulsor, Ricardo Monreal, ha mantenido contactos con los banqueros para no dejarla morir.

López Obrador frenó en seco una iniciativa promovida por Salomón Jara para regular las calificadoras.

"México es respetuoso de las calificadoras y no va a limitarlas", atajó el tabasqueño, aunque el senador consideró que la reacción a su propuesta, innecesariamente, se estaba exagerando.

"No voy a desistir, estoy en mi derecho, y no estoy pidiendo que las destierren, pero, insisto, que sean responsables (los de las calificadoras). Nosotros tampoco podemos ser rehenes de los poderes fácticos", dijo Jara.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. (Agencia Reforma)

En desacuerdo

La iniciativa pretendía reformar el artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocara autorizaciones a esas agencias cuando cometieran violaciones graves.

A finales de 2019, otro elemento de la bancada morenista tuvo que retirar su propuesta luego de que López Obrador manifestara su desacuerdo con la iniciativa.

La senadora María Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para que las Iglesias tuvieran acceso a medios de comunicación, las autoridades gubernamentales asistieran a templos sin ser amonestados e, incluso, reunirse allí para desahogar encuentros políticos, amén de que se borraba el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias.

"Considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la senadora, que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo, pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de un siglo y medio", argumentó López Obrador.

En la semana, el tabasqueño frenó a los senadores que habían incorporado a la agenda de Morena sendas iniciativas para gravar las herencias, los refrescos y las comidas chatarra.

"No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Para que se entienda: se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento", sostuvo.