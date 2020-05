Protestas contra AMLO tuvieron eco en 40 ciudades del país

Iris Velázquez

Ciudad de México.- En al menos 40 ciudades, inconformes con las políticas aplicadas por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador salieron a protestar para exigir su renuncia.

La actividad "Claxonazo contra el Gobierno federal", también llamada "LópezVeteYa", fue convocada para hoy en al menos 25 entidades de la República y en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

Protestas contra AMLO en todo Mexico pic.twitter.com/yrWRdQc9sS — #DiloATodos (@diloatodos) May 30, 2020

Se prevé que las manifestaciones continúen el día de mañana.

La convocatoria es del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) y el Consejo Nacional Ciudadano.

Los participantes salieron en sus carros, motocicletas y bicicletas a las principales vías de diferentes ciudades.

Hasta las 14:10 horas de este sábado, se habían realizado movilizaciones en 23 entidades y al menos 40 ciudades.

Mientras tanto, en Twitter el hashtag #AMLOVeteYa ya es tendencia.

Entre las ciudades donde se han oído claxonazos y se han visto circular vehículos y motocicletas con pancartas en contra del Gobierno de López Obrador están: Acapulco, Guerrero; la Ciudad de México; Hermosillo, Sonora; Tlalnepantla, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Mexicali y Tijuana, en Baja California; Uruapan, Michoacán; Mérida, Yucatán; y Saltillo, Torreón y Monclova, en Coahuila.

"AMLO, has devastado a México ¡Ya vete!", "No somos chairos, no somos fifís, somos mexicanos ¡hartos de ti!", "AMLO, eres tóxico, ineficiente e inepto. Día a Día matas a México ¡Vete ya!", son frases escritas en pancartas de la Ciudad de México, donde los inconformes llegaron a Palacio Nacional a solicitar la renuncia del Mandatario.

Las consignas contra la gestión del tabasqueño fueron lanzadas también por habitantes de la capital de Oaxaca; en Pachuca, Hidalgo; en la ciudad de Puebla; en la capital de Querétaro y en San Juan del Río, además de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En tanto, en Veracruz, hubo protestas en 4 ciudades: Boca del Río, Córdoba, Orizaba, y Xalapa.

Además, en Chihuahua, hubo manifestaciones en la capital y en las ciudades de Camargo, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Jiménez.

También en Quintana Roo

En Quintana Roo, se oyeron consignas en contra del Gobierno en Cancún y Playa del Carmen.

En Jalisco, habitantes de Ciudad Guzmán, Guadalajara y Puerto Vallarta salieron a manifestar sus reclamos.

Asimismo, en San Luis Potosí, en Tamuín y en su capital hicieron lo propio.

También en las ciudades Tampico y Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

Mientras que en el Estado de Guanajuato las ciudades donde se manifestaron son Celaya, León y San Miguel Allende.

En Sinaloa ya hubo protestas en Mazatlán, pero se prevé que en Los Mochis, Guasave y Culiacán continúen.

En Monterrey, Nuevo León, salieron a las calles a las 18:00 horas.

Mañana se convoca a que continúen las caravanas en Izúcar de Matamoros, Puebla, a las 10:00 horas; en Toluca, Estado de México a las 12:00 horas y en Houston, Texas a las 11:00 horas en el Consulado Mexicano.