Arremete AMLO contra el Sistema Nacional Anticorrupción (VIDEO)

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ahora en contra del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El Mandatario cuestionó utilidad de esa estructura interinstitucional e incluso anunció que tiene planes para acotar su diseño original.

En conferencia, López Obrador sostuvo que quienes impulsaron la creación del SNA, sobre todo desde la sociedad civil, buscaban "acomodarse" en los cargos del nuevo entramado.

El Mandatario federal cuestionó la utilidad del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso anunció que tiene planes para acotar su diseño original.



En ese marco, recordó que cuando se concretaron las reformas para el nacimiento del Sistema, el Congreso rechazó clasificar como grave el delito de corrupción.

"No había honestidad y entonces aparentaban que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de esta institución de combate a la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, y saben, empieza el debate, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y la corrupción no era delito grave, porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considera delito grave", dijo.

"Y están funcionarios y los de la llamada sociedad civil porque todos esos al final de cuentas lo que buscaban también era acomodarse en estos organismos, hablando del Instituto Anticorrupción cuando no era delito grave la corrupción, el que robaba podía salir bajo fianza. A ese grado de simulación se llegó"

Sin dar detalles, el Presidente también anunció que tiene planeado impulsar una reforma para eliminar las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es la única instancia que puede aplicar sanciones contra casos de corrupción en ese ámbito.

"Este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales en todo el País, más la sala central, estamos hablando como de 300 cargos, ¡imagínese cuánto cuesta eso!", expresó.

"Entonces ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional una que atienda todo"

El SNA fue creado en el año 2015 a través de una reforma constitucional que incluye la creación de una Tercera Sección Especializada en Anticorrupción del TFJA, además de cinco salas regionales en la materia.

Estas salas serán las encargadas de sustanciar procedimientos sancionatorios por faltas administrativas graves y de imponer sanciones como multas, destituciones e inhabilitaciones.

Los 18 magistrados anticorrupción que integran estas salas debieron ser designados desde el 2017, pero la falta de acuerdos y los cuestionamientos sobre los perfiles planteados en ese entonces por el Presidente Enrique Peña Nieto impidieron realizar las designaciones.

Para obligar al Senado a cumplir con su obligación, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA promovieron juicio de amparo contra de la Cámara Alta.

Aunque existe una sentencia, el Senado sigue sin acatarla.

El año pasado, la Consejería Jurídica de Presidencia presentó una controversia constitucional en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito que le ordenó al Presidente y al Senado designar a los magistrados anticorrupción.

La SCJN falló en contra del Gobierno, pero el pendiente no ha sido resuelto.