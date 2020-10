“Prohibición a quesos es por salud”, respondió AMLO ante la polémica en México (VIDEO)

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que la prohibición de Secretaría de Economía (SE) y Profeco a algunos yogures y quesos no busca perjudicar a las empresas, sino cuidar la salud de la población.

No obstante, señaló que algunas hacen fraude y adulteran los productos, por lo que llamó a cuidar la calidad.

"Hay que buscar que se informe sobre esto, y diálogo siempre, va haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo, es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos, adulterados, y eso pues hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente", sostuvo en conferencia mañanera.

