(VIDEO) Promete AMLO un nuevo secretario de Seguridad eficaz en México

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está en trámite, y por ello no ha comparecido ante el Senado, además de que prometió nombrar a una persona honesta y eficaz.

"¿Por qué no compareció entonces ante el Senado?, se le preguntó en conferencia de prensa.

"Porque ya está en ese trámite, me ayuda mucho, hoy estuvo con nosotros, pero ya nada más esta semana y ya está en proceso este asunto", afirmó.

"Pues ya está por concluir el plazo, el sábado ya es 31 y entonces ya tiene que presentar su renuncia formal Alfonso y los que van a salir y ya tengo yo que decidir sobre quienes van a sustituirlos".

El Mandatario aseveró que nombrará como suplentes a personas honestas y eficaces, que lo acompañen todas las mañanas a las 5:45 horas en Palacio Nacional.

"Lo importante es que se siga trabajando como lo hemos venido haciendo, que se supla la función de Durazo, que lo ha hecho muy bien como coordinador del gabinete, porque el Secretario de Seguridad Pública es a la vez coordinador del gabinete de seguridad, es el que armonizan entre la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretario de Marina, Gobernación y es un funcionario público muy importante... pronto les voy a dar a conocer", añadió.