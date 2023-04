AMLO promete un sistema de salud mejor que el de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que cumplirá su promesa de 2018 y dejará un sistema de salud como el de Dinamarca, incluso dijo que mejor.

A pesar de su confianza, el mandatario aceptó que hasta ahora no ha logrado su promesa, la numero 13 de sus 100 que presentó en la toma del puesto, en diciembre de 2018, y que aseguró que se conseguiría en 2021.

"¡Es un honor estar con Obrador!", gritaron los asistentes y el presidente repitió su promesa de todos los medicamentos y toda la atención médica gratuita.

"No sólo el cuadro básico, ¡todos los medicamentos!, porque no se va a cobrar nada, aquí en este hospital no va a haber caja registradora porqué no va a cobrar nada", agregó.