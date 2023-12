AMLO propone ampliar debate: Reducción de Jornada Laboral hasta 2024

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador planteó a la Cámara de Diputados ampliar el debate sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral y aplazar su definición hasta el próximo año.

"Pues yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor y en contra" , propuso. "Hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 (de diciembre), hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal" . "Es decir, definitiva, que se dé tiempo, y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. Que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12" .

El periodo de sesiones concluye el 16 de diciembre, por lo que, en caso de no se vote la iniciativa antes de esa fecha, su definición quedaría para el siguiente periodo, que arranca el 16 de marzo, o bien, para un periodo extraordinario.

"Que se dé más tiempo y luego que se resuelva" , inisistió.

En días recientes, el empresario Carlos Slim se pronunció en contra de reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales.

En días recientes, el empresario Carlos Slim se pronunció en contra de reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales, al afirmar que hay que trabajar más para ganar más.

Carlos Slim rechazó la iniciativa de reforma de reducción de la jornada laboral que se discute en la Cámara de Diputados y afirmó que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más "a que trabajen 40 y ganen menos”.

Video @pedrovillaycanaI EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Or4slwgj5n — El Universal (@El_Universal_Mx) December 1, 2023

Por el contrario, el también empresario Carlos Bremer defendió la iniciativa que se discute en la Cámara baja, pues consideró que ayudaría a la recomposición del tejido social.

"Es bueno el debate, yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra al debate sobre esto y fijar posteriormente una postura" , argumentó.

"Es su facultad modificar las leyes, pero en estos temas por qué no escuchar a todos. Sí (hubo foros), pero pasaron de noche con todo respeto, la mayoría no se enteró" . "Entonces, sí tomar en cuenta a todos () y buscar la conciliación y escucharnos todos, que no haya plazos así, el (día) 12 ¿ya cuántos días faltan?, queda la impresión de que no hubo consulta" .

"Yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia"



"Yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia"

Bien por el empresario Carlos Bremer que apoya la iniciativa de Morena de las 40 horas...

En la conferencia mañanera, López Obrador sugirió que se convoque a "todo mundo" para dar su punto de vista, desde empresarios, dirigentes, obreros, laboristas y expertos, hasta trabajadores.

"Hay opciones, nada más que yo no puedo adelantar nada. Lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12 (de diciembre)" , insistió. "Puede ser en el próximo (periodo legislativo) sin problema, es más, si se termina el periodo de sesiones, se puede abrir el debate, incluso antes de que termine el periodo se abre el debate”. "Se hace la invitación a todos y regresando, se define. Hay muchas opciones, puede ser de manera progresiva" .

López Obrador no se pronunció a favor o en contra de la iniciativa y adelantó que, hasta la definición legislativa de la propuesta, fijará su postura.

No obstante, consideró que la iniciativa sí es progresista.

- ¿Es una propuesta progresista la reducción de horas?, se le preguntó.

"Sí, todo lo que es a favor del trabajador se tiene considerar como un acto de justicia, pero también es importante tomar en cuenta a todos los actores del proceso productivo", respondió.

"Antes, o durante el periodo neoliberal, se pensaba que lo único que importaba era el capital y no el trabajo, ahora ya se ha ido entendiendo que no se hace mucho, para no ser categóricos, sin el trabajo".

Con información de Reforma.