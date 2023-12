AMLO provoca lágrimas y pedidos de relección en el Edomex.

Porque aseguró que ya comenzó la "transformación" y porque "hay relevo" en su partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ‘ensayó su despedida’ durante un discurso en Toluca, Estado de México, que incluso provocó el llanto de la gobernadora Delfina Gómez.

"Así como ustedes me quieren, así les quiero yo, pero yo todavía les quiero más, un poquito más. Esto es lo que me permite resistir, lo que me ha permitido luchar durante muchos años por mis ideales, por mis principios y poder decir casi al final de mi mandato que me siento muy feliz y que estoy, la verdad, estoy muy tranquilo con mi conciencia, con el tribunal de mi conciencia",