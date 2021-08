AMLO rechaza petición ’mañosa’ de Anaya; “él es chueco e hipócrita”

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial dar a conocer porque citaron a declarar a Ricardo Anaya, en la investigación contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien declaró haber entregado sobornos a políticos y legisladores para la aprobación de la reforma energética de 2013.

"Ojalá y la Fiscalía de a conocer lo del citatorio de Anaya y no quede en especulación. Es más si la Fiscalía y el Poder Judicial no lo dan a conocer yo voy a insistir en que se transparente el proceso, porque si no él va a seguir hablando y la gente puede confundirse y cómo tiene tanto apoyo en los medios, porque hasta lo protegen, los que lo habían acusado de corrupción en su miento ahora lo defienden. Es el mundo al revés".

"Yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, yo no odio", le contestó AMLO al reto de Anaya de que se presentaría al reclusorio si acuden también sus hermanos Pío y Martín López Obrador. El Presidente se dijo impoluto, bueno e incapaz de vengarse. El chiste se cuenta solo… pic.twitter.com/T9Foe93Sld — Antonio Aguirre (@TonyAguirre10) August 25, 2021

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del Campo Militar 26 – A, el mandatario mexicano consideró como una marrullería el que el panista condicione el presentarse ante un juez, pero que también lo hagan los hermanos del presidente López Obrador quienes han sido exhibidos recibiendo dinero para la campaña electoral de 2015.

"Es una marrullería, una maniobra, quién lo manda a agarrar dinero, que sirva esto de experiencia para los jóvenes que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de cualquier índole", dijo el presidente.

Acusó que el político panista debe asumir su responsabilidad y que le quede claro: "él lo sabe, solo que es chueco, hipócrita, sabe bien que no persiguió a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos".

El presidente López Obrador dijo que Anaya de manera mañosa le echa la culpa para buscar protección.

"En el caso de mis hermanos que la autoridad correspondiente actúe", pero en el caso de Fiscalía, reiteró que no tiene nada que ver, al igual que con el Poder Judicial, quienes actúan por su cuenta. "No somos iguales, esta gente de pensamiento conservador, son muy hipócritas porque esa es su ideología".

