AMLO rechaza política privatizadora y conservadora en Argentina

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su posición en contra de los gobiernos que llevan a cabo privatizaciones, calificándolos como ‘los más ladrones del mundo’.

En este contexto, reafirmó su desacuerdo con la ideología conservadora de Javier Milei, quien fue elegido como el próximo presidente de Argentina.

"Ya hablé de eso ayer y yo no apoyé a nadie, sencillamente, lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar, el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares, no estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación no son un privilegio, son derechos de los pueblos" , declaró el mandatario.

"Si me enfermo, cómo me curo, dónde está el Estado, todo va a quedar al mercado. Somos seres humanos. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social, entonces no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas, no solo en lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos, son los más ladrones del mundo, quién es se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo". "Son los más ladrones, pero como forman parte de la oligarquía dominante, se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo, y ni siquiera pierde su respetabilidad, al extremo de que hasta se le pone de ejemplo, por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo".

Esta mañana, López Obrador dijo que no está de acuerdo con las privatizaciones porque son inhumanas.

"No puedo estar de acuerdo con eso, eso es inhumano. Eso es contrario, a cualquier doctrina, de cualquier religión en el mundo o del pensamiento humanista de los no creyentes, no estoy de acuerdo con eso, nunca voy a estar de acuerdo con eso y además no me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias".

Ayer, el mandatario consideró que Argentina marcó un ‘autogol’ al haber elegido a Javier Milei para conducir el destino de ese país, para un periodo de al menos cuatro años.

