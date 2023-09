AMLO reconoce diferencias con padres de los 43 de Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció diferencias con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

‘Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso’ , agregó López Obrador.

El Mandatario señaló que no se trata de culpar por culpar.