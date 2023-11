AMLO reporta minúsculo aumento de consumo de drogas en México

Al encabezar el segundo evento de su gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien el consumo de drogas ha experimentado un aumento, lo calificó como "poquito", y puso como ejemplo al estado de Guanajuato.

"Porque, como hay consumo, las bandas se enfrentan para disputarse el mercado y por eso la violencia y por eso los homicidios, de modo que tenemos que fortalecer los valores para no permitir que siga creciendo el consumo".

"Quiero informarles que a nivel nacional no ha aumentado el consumo, muy poquito, tenemos localizado dónde hay problema, ustedes seguramente han escuchado que en Guanajuato hay mucha violencia, se debe al consumo, al narcomenudeo" , señaló el mandatario.

López Obrador afirmó que mientras en Estados Unidos pierden la vida alrededor de 100 mil jóvenes al año por consumo de opioides como fentanilo, en México "no existe, o muy poco" esa problemática.

"Si además de los problemas de delincuencia organizada y de narcotráfico tuviésemos el problema del consumo, entonces sí sería terrible, pero no" , añadió.