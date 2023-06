AMLO respalda a Cuitláhuac tras acusación contra la jueza Angélica Sánchez

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador respaldó al Gobernador morenista Cuitláhuac García, quien ayer acusó sin mostrar pruebas que la jueza Angélica Sánchez Hernández arregló la liberación de Itiel Palacios García, alias "El Compa Playa", presunto líder del CJNG en los límites de Veracruz y Oaxaca.

El Jefe del Ejecutivo dijo incluso que su Gobierno seguirá denunciando a jueces ante la Fiscalía General de la República.

Este domingo, el medio de noticias Reforma publicó que un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a la jueza local, detenida el viernes en la CDMX, como parte del proceso judicial que se sigue en su contra en Veracruz.

- ¿Respalda la postura del Gobernador?, se le preguntó.

- "Claro que sí la respaldo, claro que la respaldo, nosotros vamos a hacer lo mismo", respondió el Mandatario federal.

Este lunes, Cuitláhuac García aseguró que la jueza del Distrito Judicial de Cosamaloapan dejó evidencias de este presunto arreglo que habría llevado a la liberación de "El Compa Playa".

El Gobernador también acusó a la jueza de presionar a las autoridades del penal federal de Coahuila, de falsificación de datos y de extralimitarse en sus funciones para la liberación de Itiel Palacios.

En conferencia, López Obrador lamentó que muchos jueces, magistrados y ministros -aunque no todos- no actúan con rectitud y honestidad.

El tabasqueño acusó el argumento utilizado por la jueza Sánchez para liberar a "El Compa Playa".

"Porque, 'a ver, te equivocaste, pero como soy juez y como mi propósito principal es hacer justicia y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100 si es 100Bis. Porque en este caso es una bodega que estaba en el 100 y en el 100 Bis" , señaló.