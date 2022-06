Un juicio sin fundamento: AMLO responde sobre vinculación con el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como “vulgar” las acusaciones del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo quien asegura que el mandatario tiene una vinculación con el narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa matutina, el López Obrador declaró que los señalamientos son un juicio sin fundamento y que lamenta lo declarado por Muñoz Ledo, ya que es una persona que lo conoce.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento porque por ejemplo el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario” expresó López Obrador.

¿Qué dijo Muñoz Ledo?

El expresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el titular del ejecutivo mantiene una alianza con el crimen organizado que no es heredable.

"Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente” dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, militante de Morena acusa a AMLO de su relación con el Narco ! @PartidoMorenaMx https://t.co/xwnqmnQAna — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) June 2, 2022

Por otro lado, el mandatario también quiso aclarar lo dicho por el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, quien aseguró que el PRI lo ayudó con votos para ganar la presidencia en 2018.

"En las elecciones del 18 el PRI ayudó a que López Orador tuviera más votos" acusó Labastida.

El presidente destacó que las acusaciones son un asunto de nostalgia y el cariño al poder.

“Yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto pues de la edad, por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo porque lo peor que puede uno pasar en la política es que haga uno ridículo y si uno tiene demasiado apego al poder, pues se encariña con el poder, pues se pueden cometer muchos errores” aseveró el mandatario.

Por último, afirmó que el exgobernador de Sinaloa siempre quiso convencerlo de aprobar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) cuando Labastida era el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo.