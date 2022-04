Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicno señaló que no va a polemizar sobre las declaraciones del expresidente estadounidense. "Él es así", puntualizó, y descartó que Trump haya faltado el respeto a México.

Estos comentarios fueron el resultado de las polémicas declaraciones que realizó este fin de semana Donald Trump, pues afirmó que “amenazó al gobierno mexicano” con aranceles, con lo que consiguió "soldados gratis" en la frontera.

López Obrador intentó minimizar los dichos del exjefe norteamericano, pues recordó que este año habrá elecciones en Estados Unidos por lo que partidos políticos y candidatos están queriendo poner a México en sus temas de debate.

"Entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido, de los dos de Estados Unidos, a ningún candidato, que utilicen a México como piñata" , advirtió.

El mandatario federal finalizó mencionando que la relación con Trump durante el tiempo que coincidieron como mandatarios "fue muy buena" y aseguró que aunque es capitalista, el magnate le cae muy bien.

Sobre los dichos de Trump quien aseguró que dobló al gobierno mexicano y lo señaló de socialista,el Presidente dice:"A mí me cae bien el Presidente Trump aunque es capitalista”justifica que se habla de México en EU porque hay elecciones pero no permitirá usen al país como piñata

El pasado sábado, durante un mitin en apoyo a JD Vance quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump fue tendencia tras unas cuestionables declaraciones en contra del gobierno de mexicano. El exjefe norteamericano criticó las políticas en la frontera entre Estados Unidos y México del ahora presidente Joe Biden.

Las palabras subieron de tono cuando Donald Trump aseguró que él “dobló” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa “Quédate en México”.

Trump se refirió a Marcelo Ebrard como el “representante debajo del jefe”, tras la visita del secretario de Relaciones Exteriores en Washington el pasado 2 y 7 de junio de 2019, que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.