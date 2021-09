AMLO: Resumen del tercer informe de gobierno 2020 - 2021

MÉXICO.- Esta mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que los históricos logros alcanzados durante su Gobierno representan una lección para el fracasado modelo neoliberal, ya que el país enfrenta un proceso de recuperación económica con honestidad, paz social, austeridad y gobernabilidad, sin violar los derechos humanos y enfocado en apoyar siempre primero a los más pobres.

Inicio del “Tercer Informe”

Durante el tercer informe de gestión en Palacio Nacional y con el lema "Hechos, no palabras", Obrador incluso presumió que son tantos los avances logrados desde que tomo posesión en diciembre de 2018 que ahora mismo podría dejar la presidencia sin ningún cargo de conciencia porque ha cumplido sus promesas con creces.

"Vamos bien", aseguró al confiar en que la mayoría de la población votará a favor de que continúe con su mandato hasta 2024 en la inédita consulta nacional que se llevará a cabo en marzo próximo.

Sin embargo, advirtió que, más allá de quién esté en el poder, es muy difícil que "los conservadores" puedan dar marcha atrás con todas las acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la Nación.

El presidente sorprendió al hacer alusiones a su estado de salud y anticipar su despedida del cargo, ya que explicó que, para cumplir su misión, "falta lo que digan la naturaleza, la ciencia y el creador, no podemos ser soberbios".

Si tiene suerte y en 2024 termina el periodo de seis años de Gobierno para el que fue electo en 2018, agregó, "sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida. Me voy a Palenque. Les dejo mi corazón".

AMLO receta el "tengan para que aprendan" a "tecnócratas neoliberales". Enumera récords históricos en inversión extranjera directa, aumento al salario mínimo, remesas, no deuda, no devaluaciones.

"Cómo para decirlo a los cuatro vientos".

Cambios en la mentalidad de mexicano conservador

"La transformación está en marcha, y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial e irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del Gobierno", así lo afirmó Obrador en una ceremonia realizada en Palacio Nacional y que inició con un homenaje a las 359 mil personas fallecidas en México a causa de la pandemia de coronavirus.

Política energética

El mandatario federal explicó que una medida decisiva ha sido la de frenar la tendencia privatizadora, ya que se dejaron de entregar concesiones a particular en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. "Pero lo más importante es que hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad", aseguró.

Gracias a los cambios en la política energética, señaló, se están modernizando las seis refinerías que existen en el país y que estaban en el abandono, y la producción aumentó de 511 mil a 706 mil barriles diarios, lo que representa un crecimiento del 38%.

Además, anticipó que en julio de 2022 se terminará de construir una nueva refinería en el estado de Tabasco que tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

Políticas anti-neoliberales

Obrador no paso por alto, los remas con respecto a la industria eléctrica, pues anunció que este mes enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reparar el grave daño que provocó la privatización de la Comisión Federal de Electricidad.

"Mientras el mercado se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas", denunció como uno más de los saldos negativos que dejó el neoliberalismo.

También presumió que, sin la necesidad de onerosas asociaciones público privadas, y sin tomar deuda, solamente con el presupuesto federal, se están construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios y otras obras.

Entre ellas, destacó la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec que articulará puertos y trenes para crear una vía rápida de comunicación entre países de Asía y la Costa Este de Estados Unidos.

Ambicioso plan del Tren Maya

Por otra parte, aseguró que el proyecto del Tren Maya, que es criticado por organizaciones ambientalistas, llevará bienestar al sureste mexicano, que es una de las zonas de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística de México y una de las más importantes del mundo.

El presidente subrayó que está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá a partir de un Acuerdo de Cooperación con soberanía que significará más producción, empleo, mejores salarios y crecimiento en el norte del Continente Americano.

Vacunas y recuperación económica

Con respecto a la pandemia, informó que los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos se han reducido de manera considerable gracias al Programa Nacional de Vacunación que ha permitido que hasta ahora el 65% de la población haya recibido una dosis.

"Hemos recibido 103 millones 296 mil vacunas de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado en los hechos su solidaridad, destaco el apoyo de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos", señaló al reiterar su promesa de que el próximo mes estarán vacunados todas las personas mayores de 18 años.

Uno de los fragmentos más representativos del mensaje se refirió a la recuperación económica después del impacto de la pandemia.

Crecimiento agropecuario

En ese sentido, López Obrador aseguró que la producción agropecuaria aumentó un 2.0% el año pasado y ya registra el mismo nivel en lo que va de 2021, mientras que el sector industrial está en franca recuperación al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios.

"Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6.0 % y la Inversión Extranjera durante el primer semestre fue de 18.433 millones de dólares, un 2.6 % más que el año pasado y la mejor en la historia del país", afirmó.

Aumento del salario mínimo

Durante sus dos años y nueve meses de gobierno, destacó, no ha contratado deuda pública adicional y el peso no se ha devaluado. En el balance positivo, además, el salario mínimo creció un 44%, el índice de la Bolsa de Valores aumentó en un 28% y las reservas, en un 18%, lo que representa un máximo histórico.

Además, explicó, ya se recuperaron más de un millón de empleos que se habían perdido a raíz de una pandemia que no desembocó en una crisis de consumo gracias a las remesas, que aumentarán de 40 mil a 48 mil millones de dólares entre 2020 y 2021, y a los apoyos de programas de bienestar diseñados por su gestión.

"Está para presumir a los cuatro vientos. Es para decir a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan", afirmó el presidente entre aplausos al reiterar las cifras históricas alcanzadas en materia de inversión, deuda y otros indicadores económicos en los últimos tres años.

Amigos de los países aliados

Al recordar el asilo brindado al expresidente boliviano Evo Morales, López Obrador destacó que México no tiene conflictos con ningún país. También reiteró la importancia de que haya sido elegido como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que presidirá a partir de noviembre.

En términos generales, insistió en que están sentadas las bases para la transformación de México.

"A sólo dos años y nueve meses de haber ocupado la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Ahora se respeta la constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos", enumeró.

El mandatario aseguro que a diferencia de gobiernos anteriores, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales y el poder público ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. "Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad, no hay fueros ni privilegios, se auspicia la igualdad de género se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo", señaló.

Obrador finalizo su informé muy orgulloso

López Obrador se confesó orgulloso y agradeció a todos los funcionarios públicos por el trabajo realizado durante estos primeros casi tres años de Gobierno. "Pero sobre todo mi gratitud es a la gente, al pueblo raso, por su respaldo y confianza. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, pero se debe seguir dando preferencia a los más pobres y necesitados debemos seguir aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres", aseguró.

🇲🇽 “Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie; pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Debemos seguir aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres.”



Puedes ver la conferencia completa aquí.

