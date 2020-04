AMLO reta a sus adversarios; pide adelantar la revocación de mandato para elecciones de 2021

MÉXICO.- En esta mañana durante su conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, "reto" a sus adversarios y pidió adelantar para las próximas elecciones la reforma para la revocación de mandato.

"Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta 2022, que la hagamos, aprovechando que va a haber elecciones el mismo día (6 de junio de 2021)", dijo @lopezobrador_ . "Si me responden hoy, mañana envío la incitativa de reforma constitucional", afirmó. pic.twitter.com/9fT9I8AsLk

El mandatario nacional aseguró que si hoy mismo le daban una respuesta, el día de mañana mandaría esta iniciativa.

"No podría estar aquí sino cuento con el apoyo de la gente, no es de que me eligieron por 6 años y me tienen que aguantar a fuerzas, por eso propuse lo de la revocación del mandato”, señaló.