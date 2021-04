AMLO revela que está escribiendo un libro sobre su relación con Donald Trump

Al ser cuestionado sobre su relación con Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que está escribiendo un libro del trato que tuvo con el exmandatario estadounidense.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador recordó los múltiples encuentros que sostuvo con Donald Trump, con quien llevó una relación de respeto mutuo durante su mandato.

"Los acuerdos que tomamos son de dominio público, pero como hubieron otras cosas, y es un tema interesante (...) Voy a informar que estoy haciendo un libro y voy a tratar, entre otros temas, cómo fue la relación con el presidente Trump, más allá de lo que se conoce para que se tenga una idea completa", dijo López Obrador. "Yo pienso que el éxito de esta buena relación tuvo que ver con el respeto mutuo", dijo.

El Presidente añadió que cuando viajó a Washington para encontrarse con el exmandatario de Estados Unidos, se hizo una petición respetuosa para que no se hablara del muro fronterizo "porque si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión y no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación política".

Destacó que se habló del inicio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

López Obrador mencionó que las actitudes de Trump hacia los mexicanos se dieron antes de que asumiera la Presidencia de México en 2018 y destacó una buena relación con el pasado gobierno estadounidense, aunque sus opositores apostaban por una confrontación y un mal entendimiento.

"Él fue muy respetuoso en varias decisiones", expresó López Obrador y destacó que Trump entendió que México defiende el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. "En el libro voy a contar más, fue buena la relación", señaló al mencionar el buen trato que tiene con Joe Biden.

