AMLO revela resistencias y amenazas contra cuarteles de la GN

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional han enfrentado resistencias y amenazas de las bandas delincuenciales.

Durante la conferencia matutina de este jueves 20 de abril, al ser cuestionado sobre la situación de violencia en Guerrero, ventiló que esta situación se ha registrado en dicha entidad y en la zona norte del país.

"A veces de que no nos permitan ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles de la guardia nacional".

"Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles de la Guardia Nacional. Hay resistencias, amenazas", manifestó.

El mandatario reveló que uno de los cuarteles que enfrentó resistencias fue el de Villa Ahumada, Chihuahua; pero aclaró que la construcción de bases de la corporación no es "a contentillo".

"No es de si quieres o no quieres, es que se tiene que proteger a la gente con la Guardia Nacional y es lo que se está haciendo".

"Ahí no querían que se construyera un cuartel y se construyó, y fui a la inauguración. En la mayoría de los casos se permite y se realizan los cuarteles, no es a contentillo".

Luego de que agencias de Estados Unidos y la Iglesia advirtieran sobre territorios ocupados por el narco, el presidente López Obrador insistió que no hay ninguna región donde impere o domine el crimen.

No obstante, alertó que los policías locales y sus familiares están sometidos a presiones y amenazas.

"En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército y vamos a continuar así, entonces sí estamos tratando esto de Guerrero", aseguró.

"La Policía Municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas; la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de 'plata o plomo', por eso la importancia de la Guardia Nacional".