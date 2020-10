AMLO afirma que no habrá limpia en el ejército por el caso Cienfuegos (VIDEO)

Jorge Ricardo

Oaxaca.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe diferenciar la conducta del General Salvador Cienfuegos y la de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que no es justo culpar a todo el Ejército por las acusaciones que pesan sobre el ex titular de la Sedena; si hay culpables “no habrá impunidad”, dijo.

Tras evento de Sembrando Vida en Tapanatepec, Oaxaca, el Mandatario aseguró que no habrá una limpieza en el Ejército hasta que el Gobierno de Estados Unidos demuestre la culpabilidad de Cienfuegos.

"No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que el Secretario está involucrado", sostuvo.