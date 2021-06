AMLO se aplica la segunda dosis anti-Covid AstraZeneca

Antonio Baranda

MÉXICO.- Como ya lo había anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"En México afortunadamente la mayoría se está vacunando, son muy pocos los que no quieren vacunarse y son libres, y pueden hacerlo porque es voluntario, no es por la fuerza, pero lo mejor es vacunarnos, como me van a vacunar", dijo antes de recibir la dosis.