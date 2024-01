AMLO se disculpa con diputada trans por comentario polémico

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció sus disculpas a la diputada transgénero de Morena, Salma Luévano Luna, tras haberse referido a ella el día de ayer como un ‘señor vestido de mujer’.

Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas pic.twitter.com/tlDOJEcBNP

"(Critican) porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos", expresó el presidente, comentario que desató críticas en redes sociales.

"¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no sale: salió de una dama, de una compañera, que me besó la mano, y no me da tiempo, sí, de devolverle el beso; pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso, y yo les doy también un beso”.