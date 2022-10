Son labores de inteligencia: AMLO sobre espionaje de Sedena a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no espía a periodistas como se acusaron este lunes dos comunicadores y un defensor de derechos humanos.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre estos actos ilegales por Nayeli Roldan, reportera de Animal Político.

“Hay pruebas de que la Sedena compró en este sexenio un software para espiar teléfonos, a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México”, expresó la periodista.

Asimismo informó que se tienen pruebas de que dos periodistas y un activista tienen sus teléfonos intervenidos en los últimos tres años, por ello preguntó a López Obrador qué si sabía sobre este espionaje y quién había dado autorización.

El titular del ejecutivo, negó rotundamente que su administración espíe a periodistas u opositores, además desestimó los hechos diciendo que el reportaje no tiene elementos suficientes.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, si tienen pruebas que la presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos porqué, además de ser indebido a nuestros principios a nuestras convicciones”, expresó el mandatario.

Tras la negación del titular del ejecutivo, la reportera de Animal Político presentó varias pruebas que confirman el espionaje:

- Infección de equipos confirmada por Citizen Lab.

- NSO Group solo vende el software a gobiernos.

- Carta de NSO Group (empresa que solamente vende software a gobiernos) confirma la venta.

- Mail de SEDENA que informa de la compra.

Por otro lado, Nayeli Roldan resaltó la infección de los teléfonos se dio justo en el momento que los periodistas y activistas se encontraban investigando violaciones de los derechos humanos por parte de la Sedena.

Ante la situación, López Obrador justificó que la Sedena lleva a cabo labores de inteligencia, pero asegura que no es espionaje, y que todo lo que hacen los medios de comunicación que presuntamente están en contra de la 4T es hacer un escándalo de “cualquier cosa” para perjudicarlos.

“Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no es espionaje, nosotros no espiamos opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Todos los medios de información el suyo por ejemplo (Animal Político) tenían muy buena relación con los anteriores. Ahora se han dedicado atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos” acusó el presidente.

A su vez manifestó que si se considera que estos monitoreos remotos son ilegales y se tienen pruebas, que se entreguen las evidencias a las autoridades competentes.

“Ayer se interpuso una denuncia penal ante la fiscalía”, respondió la periodista.