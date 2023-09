AMLO seguirá en el poder detrás de Claudia: Marko Cortés

Tras los resultados de las encuestas que dieron la victoria a Claudia Sheinbaum en Morena, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el Presidente López Obrador había impuesto a la ex Jefa de Gobierno para ser el poder tras el poder.

"Por fin acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro en bardas, espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más que obvio: desde hace dos años Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder" , dijo con un video.