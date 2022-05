Los abrazos están funcionando más que los balazos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se han registrado ataques de grupos criminales y hay días con "picos" en los homicidios dolosos -como el lunes cuando se registraron 118 asesinatos, la cifra más alta de este año- mantendrá su estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", pues aseguró que puede demostrar que "es lo mejor".

En conferencia de prensa matutina y tras reconocer que se trata de un problema complejo, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que atender las causas que generan la violencia lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados.

"Presidente, ¿se ha planteado en algún momento hacer un alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios (…) cuando yo dije 'abrazos, no balazos', se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona, no funciona la Ley del Talión", señaló.

#Mañanera / En el tema de seguridad vamos avanzando, es un problema complejo, heredado y sobre todo no se atendió el origen, manifestó el presidente @lopezobrador_; estamos padeciendo de los polvos de aquellos lodos, afortunadamente ya hay una disminución. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/sHORq8myJL — Joel Santana (@BirdofpeaceJoel) May 26, 2022

Aumenta delito contra las mujeres en México

De acuerdo con El Universal, al menos siete delitos contra las mujeres aumentaron en el primer cuatrimestre de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior; algunos registraron niveles récord de incidencia entre enero y abril, como las víctimas de extorsión, corrupción de menores y las denuncias por violación y violencia familiar.

Según el reporte mensual de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las mujeres víctimas de corrupción de menores se incrementaron 25% en el mencionado periodo; extorsión, 20%; trata de personas, 18%; violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, 14%; violación, 12%; lesiones dolosas, 4%, y violencia familiar, 0.3%.

Los feminicidios y las víctimas mujeres de homicidio doloso mantienen una tendencia al alza, similar a la del año pasado.