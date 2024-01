AMLO señala a Ernesto Zedillo como ‘representante de la oligarquía’

En respuesta a las declaraciones realizadas por el exmandatario Ernesto Zedillo acerca del término ‘neoliberales’, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo señaló como un representante de la oligarquía.

De igual forma, López Obrador negó que los gobiernos de izquierda sean un retroceso y reprochó que Zedillo gobernó "para los de arriba".