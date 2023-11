AMLO señala conservadora y derechista a la FIL de Guadalajara

El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se caracteriza por ser un encuentro de la derecha con una inclinación conservadora.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que a él lo han invitado muchas veces a la FIL, pero ha evitado asistir por la tendencia en favor del conservadurismo.