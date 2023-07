AMLO señala a Xóchitl Gálvez, ahora por contratos con Fox y en MH

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Xóchitl Gálvez y ahora la acusó de recibir contratos en el sexenio de Vicente Fox cuando se desempeñó como Delegada en Miguel Hidalgo.

El comentario surgió luego que el presidente le respondiera este miércoles a la denuncia hecha en su contra por la panista por violencia política de género.

“Yo no ofendo a las mujeres” , fue la respuesta del mandatario en su conferencia en Palacio Nacional.

Tras estos hechos el el Jefe del Ejecutivo, sugirió a la organización Mexicanos contra la Corrupción realizar una investigación al respecto.

Tras ser cuestionado sobre la denuncia interpuesta por Gálvez por violencia política de género, López Obrador aseguró que él no ofende a las mujeres.