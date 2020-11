AMLO: "Si algún día me pongo el cubrebocas, sería por respeto a la gente"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se impondrá el autoritarismo para atender la pandemia por Covid-19 y resaltó que él usaría cubrebocas solo para corresponder a la gente.

"Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado.