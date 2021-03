AMLO: “Si no hay violencia el verdadero movimiento feminista gana”

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si en la marcha del Día Internacional de la Mujer de este lunes no hay violencia el verdadero movimiento feminista gana.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, dijo que es "creativo" poner los nombres de las víctimas de feminicidio en la muralla de acero que se dispuso para proteger las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo.

El presidente López Obrador pidió que se pusiera en la pantalla el video de la marcha del 8M de 2020 en el cual una manifestante arroja una bomba molotov frente a Palacio Nacional, cuya explosión lastimó a varias fotos reporteras, hasta el momento la agresión ha quedado impune.

"Miren si no ponemos la valla que pasa", señala el Mandatario en el momento arrojan la bomba molotov, explota y quema a las periodistas”.