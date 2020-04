AMLO sigue las prédicas del Papa Francisco para apoyar primero a los más necesitados

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador retomó un tuit del Papa Francisco para defender su política de apoyar a la población más pobre.



"Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo mal interpretaron pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de lo pobres, no se si supieron de una declaración así, que nada más el plan nuestro era de atención a los pobres, miren, a lo mejor voy a polemizar pero no está mal", dijo el Mandatario.