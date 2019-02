AMLO se solidariza con Jorge Ramos pero refrenda postura de no intervención

Agencias

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad y apoyo al periodista de Univisión Jorge Ramos y miembros de su equipo pero refrendó su postura de no intervención en la crisis de Venezuela.

El presidente convocó a las partes en conflicto por la situación en Venezuela, a dialogar y buscar una salida de manera pacífica, y expresó su solidaridad con el periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo, quienes fueron retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

En su conferencia matutina, subrayó que México es partidario de la libertad de expresión y “del respeto que debe haber del ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo”, y ratificó la protesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo la víspera por estos hechos.

"Convoco muy respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias, a eso convoco, no a la polarización no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia… esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo”, expresó.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que México podría ser sede de un diálogo entre las partes en conflicto, “están abiertas las puertas de nuestro territorio para que se dialogue”, y que el papel de intermediario puede asumirlo cualquier otro país, diplomáticos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o incluso el Papa Francisco".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal dejó en claro que esa es su postura, y consideró que para resolver la entrega de ayuda humanitaria, se debe recurrir a la ONU o a la Cruz Roja, y que no se politice el tema.

La Cancillería de México manifestó en un comunicado "su protesta y preocupación" al gobierno venezolano por lo ocurrido con Ramos y su equipo de producción. "Asimismo, se ha solicitado se restituyan equipo y materiales a Jorge Ramos y a sus colaboradores", dice el comunicado. (Ntx)