AMLO trabajará en una reforma para el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hace falta una reforma al Poder Judicial, pues manifestó que "sí está mal el Poder Judicial", y confió que en lo que resta de su gobierno haya tiempo para llevar a cabo esta reforma.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el mandatario confió en que esta iniciativa la tomen al interior del Poder Judicial.

"Hace falta una reforma al Poder Judicial, y ojalá y los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros, lo planteen, porque si está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia (…) sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial.

"Yo sí creo que hay tiempo para llevar a cabo la reforma", dijo.

En Palacio Nacional, López Obrador acusó que hay abogados que están en las salas de espera de oficinas de jueces y ministros y quienes presumen que no tienen clientes en la cárcel, pero señaló que esto no significa que son buenos abogados, sino que son "buenos para el influyentismo, para la corrupción".