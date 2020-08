No podemos transferir más dinero a Estados: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, por la crisis, la Federación no puede transferir más recursos a los estados, como lo solicitaron gobernadores, aunque prometió ayudarlos en la medida de las posibilidades.

"Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ¿qué es lo que no se puede?, transferirles más dinero, porque la Federación tiene que responder por compromisos adquiridos, hay que pagar el servicio de la deuda, de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores", señaló.

"Tenemos que tener alrededor de 700 mil millones de pesos cada año para pagar sólo intereses de deuda, tenemos que tener recursos también por 700, 800 mil millones para pago de pensiones, y va creciendo tanto el pago de servicio de deuda como el pago por pensiones"

Cuestionado sobre los acuerdos con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en materia fiscal, López Obrador aseveró que el Gobierno federal transfiere de manera puntual las participaciones federales a los estados, por lo que no les debe nada.

"Ellos reciben mes con mes sus cheques de lo que por ley les corresponde y esas participaciones federales han ido creciendo. Entonces no podemos darles más porque también el Gobierno federal tiene que enfrentar la crisis", apuntó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la Conago, recomendó a los gobernadores hacer un esfuerzo para acabar con la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios públicos.

También les sugirió, dijo en Palacio Nacional, que apliquen planes de austeridad republicana y que se reestructuren sus deudas a fin de liberar fondos y no tener que pagar muchos intereses de las deudas contraídas.

"Lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que no se permita la corrupción, la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, es que es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza"

Abre puerta a consulta contra ex Presidentes en 2021

Aunque reiteró que no quiere ser "verdugo", el Presidente dijo que no descarta la posibilidad de presentar una solicitud de consulta ciudadana para que se investigue a los ex Presidentes de México.

Señaló que en este caso lo mejor sería que la consulta se solicite a través de la recolección de firmas ciudadanas (alrededor de 1.5 millones), o en su defecto, por medio del Congreso.

"Y la tercera (posibilidad) es que lo solicite el Presidente. Yo me voy a esperar hasta el final (del plazo), pero no descartó la posibilidad de hacer eso, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los ex Presidentes", expresó.

-¿O sea que cualquiera de las tres opciones la consulta va porque va?, se le preguntó al Mandatario luego de que éste explicó las posibilidades legales y los plazos para que se realice una consulta de esa naturaleza.

"Vamos a esperar, también de aquí a que se termine el plazo la Fiscalía seguramente ya va tener más elementos, pero es interesante", respondió López Obrador en referencia al caso Lozoya-Odebrecht.

"Lo que propongo es que al mismo tiempo que la Fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los ex Presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida. Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que lo decidamos entre todos"

(Con información de Agencia Reforma)