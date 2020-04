Pide AMLO tregua y llama a la unidad, incluso a conservadores

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a una tregua, a que "ya le bajen una rayita", porque caen en el descrédito y abruman y fastidian.

Después de haber recibido severos cuestionamientos por el saludo que el domingo cruzó con la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el tabasqueño llamó a la unidad.

"Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad. Incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores: la patria es primero. Que ya le bajen, ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad", dijo.

Optimista, López Obrador abrió y cerró su conferencia matutina con la proclama "Viva México". Tras sostener que al pueblo no se le puede mentir, aludió al expresidente Felipe Calderón por haber afirmado que había comido con uno de los hermanos de "El Chapo".

"De modo que a la unidad. No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes", insistió.

Tras revelar que tenía información de que en Twitter había "toda una epidemia de noticias falsas", el mandatario sugirió que esa red social debería frenar los operativos con robots. Irónico, citó a su paisano, el extinto cantante Chico-Ché para indagar: "¿quién pompó? ¿Quién paga eso? Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes".

Sin embargo, López Obrador reiteró que "los conservadores" habían querido alentar la división y polarizar.

"Existe unidad, no estamos divididos. Hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites. Abajo, el pueblo está unido y puedo decir: feliz, feliz, feliz, aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo", sostuvo.

En ese tono, el Presidente aseguró que no había malestar en contra de su Gobierno. "No hay, lo que se decía antes, mal humor social, no existe eso, aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán".

Debido a la que la emergencia sanitaria le impide en sus giras saludar o abrazar a la gente, el tabasqueño prometió "abrazos y besos en todas las plazas" cuando la epidemia desaparezca.

Después de que un reportero recordara que en la crisis de 2009, una agencia de noticias había cuestionado a Calderón por no figurar en la escena pública, López Obrador dijo que se debía contener. "Hay que autolimitarnos", comentó.