¡AMLO va contra todo! monopolio en CFE, otro INE y GN en Sedena

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló las próximas reformas que buscará sean aprobadas en el Congreso y entre ellas figuran el fortalecer a la CFE, la renovación del INE y que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que buscará que la CFE tenga el 54 por ciento del mercado, de tal forma que ya no esté completamente en manos de los particulares.

"¿Qué nos queda?, tres retomas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y buenas para la población. Una, que se fortalezca a GFla CFE, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares que se apoderaron de México.

AMLO anuncia Reforma Electoral, a la CFE y a la GN; dijo que si las reformas constitucionales que promueva no son aceptadas por la Cámara de Diputados y el Senado, será “responsabilidad de los legisladores” el apoyo a las “injusticias” https://t.co/dWP2eAjzMm pic.twitter.com/b9v65Q03HG — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) June 15, 2021

Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras le daban subsidios a las empresas particulares.

"Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media. Vamos a poner orden para que el 54 por ciento del mercado corresponda a CFE y 46 por ciento a particulares porque, ahora como está la ley, aunque tenga capacidad la CFE, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la CFE", explicó.

En segundo lugar, el mandatario mencionó que la reforma electoral que propondrá contemplaría renovar al Instituto Nacional Electoral con el fin que sea verdaderamente independiente y no continúe ligado a la "oligarquía".

"Sí (a la renovación), ya sea el mismo (INE), pero verdaderamente independiente. Vamos a analizar porque ahora no es así, resulta que son los partidos los que nombran (a los consejeros), tres un partido de los de antes y tres otro partido de los de antes, y así está. Entonces, tenemos que buscar la forma, que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el ejecutivo, el presidente, pero tampoco los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que el amo sea el pueblo, los ciudadanos y que actúen de manera recta, con imparcialidad", aseveró.

Unión de GN y Sedena

El presidente dijo que buscará también que la Guardia Nacional pase a ser una rama de la Sedena para que no le pase como lo sucedido con la Policía Federal.

"Y la tercera la Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles, manejaban muchísimo dinero con poca transparencia porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Entonces, no queremos eso, queremos que la GN se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder.

La Guardia Nacional a la Sedena; un nuevo INE y desaparición de plurinominales; y fortaleza a la CFE, son las 3 grandes reformas que propone #AMLO. #LaMañanera #CDMX #LaOpiniónDePozaRica



Entérate más aquí 👇👇👇https://t.co/D5YHdaECUU pic.twitter.com/pgLHIBqdpk — La Opinión de Poza Rica (@laopinionpr) June 15, 2021

"Vamos a proponer en su momento que forme parte de la Sedena como existe la Fuerza Aérea, de la Defensa, una rama porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al País", expresó.

López Obrador añadió que espera este año sacar la reforma eléctrica, para el siguiente año la reforma electoral y para el 2023 buscará que sea aprobada la respectiva a la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR:

Muere paciente mexicano con síntomas del ‘hongo negro’

INE pide acelerar campaña de vacunación previa a votaciones

Investigan a CFE por posibles prácticas de monopolio en mercado eléctrico