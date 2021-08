AMLO: Vacuna contra el COVID-19 de Moderna no se ha autorizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha otorgado la autorización para el uso de la vacuna contra el Covid-19 de los laboratorios Moderna porque, afirmó, la farmacéutica no ha terminado de entregar la documentación necesaria y no por culpa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Estamos por dar la autorización de la vacuna Moderna, y aunque parezca increíble, no se ha otorgado la autorización porque esa farmacéutica famosa, no termina de entregar los documentos, pero no es por culpa de la Cofepris, sino de la farmacéutica, y nosotros lo tenemos que estar diciendo", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que cuando llegó Cofepris era "un desastre de corrupción" y que era manejada por una "mafia" de farmacéuticas.

"Cofepris, que era un desastre de corrupción; esa sí fue una recomendación que hice, Alejandro Svarch Pérez (como titular de la institución), honesto con dimensión social, sensibilidad social, servidor público excepcional y fue un cambio por completo, porque la Cofepris lo manejaban las farmacéuticas, lo crearon por eso. "Alguien quería solicitar un registro y no era de la mafia de las farmacéuticas, no caminaba la solicitud", indicó.

¿Es segura la vacuna Moderna?

El 30 de abril, la OMS incluyó la vacuna de Moderna en la lista de uso en emergencias.

La inclusión de una vacuna contra la COVID-19 en esa lista, que se decide tras evaluar su calidad, su seguridad y su eficacia, es indispensable para suministrarla a través del Mecanismo COVAX.

La EMA ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 y ha autorizado su uso (en inglés) en toda la Unión Europea.

¿La vacuna es eficaz?

Se ha demostrado que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente el 94,1% en la protección contra la COVID-19, desde 14 días después de la primera dosis.

(Con información de El Universal y la Organización Mundial de la Salud)

