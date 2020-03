“No a la violencia”, dice AMLO sobre Día de la Mujer y paro nacional

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la no violencia durante las protestas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y el paro nacional convocado para el día 9.

"Que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica sí, siempre", pidió el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"No a la violencia, es lo único, y cuando digo no violencia no estoy pensando, la verdad, en el Estado, porque eso ya se terminó, no hay un Estado represor, aquí no hay problema", agregó.

López Obrador aseguró que su Gobierno respeta las movilizaciones y su llamado está dirigido a los "grupos antagónicos".

"No, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada"

"Vamos a procurar estar pendiente para auxiliar, para ayudar en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos, pero libertades plenas", finalizó.

También te puede interesar: Coronavirus: Suiza confirma su primer muerte por el Covid-19

Ayer, el Presidente López Obrador aseguró que no tenía en mente la fecha del paro de mujeres, luego que anunciara que la venta de boletos ligada al avión presidencial iniciara ese día. Sin embargo, tras la polémica, cambió la venta al martes.

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, detalló que todas las mujeres de la dependencia que encabeza son libres de participar en el paro de mujeres. Sin embargo, comentó que les solicitó dejar cubiertas las áreas sensibles como las relacionadas con el comercio exterior.

(Con información de Notimex)