AMLO visitará la tierra natal de ‘El Chapo’ Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este fin de semana a Badiraguato, Sinaloa, municipio natal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel del Pacifico, y quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos.

La Oficina de Presidencia informó este lunes que se prevé que el Ejecutivo federal viaje este viernes por la mañana a ese municipio para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en pleno Triángulo Dorado, zona conocida por el plantío de enervantes, como marihuana y amapola.

El año pasado, el 29 de marzo de 2020, al supervisar esta misma carretera, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó de mano a la mamá de "El Chapo", María Consuelo Loera Pérez.

"Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", dijo el Presidente al saludar a la madre del narcotraficante mexicano, quien se encontraba dentro de una camioneta en un video que se volvió viral en redes sociales.

En el breve encuentro, María Consuelo Loera Pérez le entregó una carta donde solicitaba su intervención para poder viajar a Estados Unidos y ver a su hijo.

Destacaba que ese domingo, 29 de marzo, era cumpleaños de Ovidio Guzmán López, hijo del "Chapo". En octubre de 2019, el gobierno fracasó en su intento de detenerlo en un operativo en Culiacán, Sinaloa.

Un día después, en su conferencia de prensa, el presidente justificó al saludo al señalar que la mamá del Chapo era una señora de 92 años que merecía su respeto y que si le daba la mano a delincuentes de cuello blanco "cómo no se la voy a dar a una señora".

"Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo.

Me dijeron que estaba allí, quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé. Si doy la mano a delincuentes de cuello blanco, ¡cómo no se la voy a dar a una señora!".

Supervisará carreteras en Durango y Nayarit, el día de la Consulta Popular

Para este sábado 31 de julio, se prevé que el presidente López Obrador encabece la supervisión de la carretera San Ignacio-Tayoltita, en San Ignacio, Sinaloa.

Para el domingo 1 de agosto, día de la consulta popular, en Nayarit, el presidente López Obrador encabezará la supervisión de las carreteras federales La Yesca y Las Varas-Compostela.

Para el lunes 2 de agosto, el presidente López Obrador realizará la reunión del Gabinete de Seguridad en Puerto Vallarta, Jalisco, donde también llevará cabo su tradicional conferencia de prensa y tras ésta, regresará a la Ciudad de México.

