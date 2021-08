AMLO y presidente de Teletón se reúnen

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne esta mañana con Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón.

El presidente López Obrador finalizó esta mañana su conferencia de prensa matutina antes de las 9:00 horas al señalar que tenía una reunión "importantísima".

A Palacio Nacional, también llegó Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, quien confirmó que asistiría a esta reunión.

El pasado 24 de julio en su gira por Veracruz, el mandatario federal informó que el gobierno federal estaba por firmar un convenio con los centros Teletón que, señaló, están subutilizados, porque no tienen recursos, para que den 20 mil terapias gratuitas a menores con discapacidad que no tienen recursos.

"Hay muchas discapacidades que se pueden corregir que son leves, pero como la gente no tiene recursos y no puede pagar una terapia, esas discapacidades leves se convierten en graves y de por vida. Por eso este convenio", destacó.

En diciembre pasado, el presidente López Obrador informó que su gobierno suscribirá, como única excepción, un acuerdo para que un millón de niñas y niños con discapacidad que reciben apoyo del gobierno federal además puedan recibir terapia en un centro Teletón.

Al enviar un videomensaje por el arranque del Teletón, el titular del Ejecutivo expresó que este apoyo será una excepción porque la política de su administración es la entrega directa de recursos, sin triangulación, a quienes más lo necesitan.

"Va a ser una excepción porque hemos decidió que desde que llegamos al gobierno, no triangular el apoyo, no entregar apoyo a la gente que lo necesita a través de intermediarios o de organizaciones sociales o ciudadanas, o ONG, no queremos apoyar de manera directa, que el adulto mayor, el estudiante, el niño o la niña con discapacidad, reciba su apoyo de manera directa, en el caso del Teletón va a ser una excepción".

También te puede interesar:

Fundación Teletón anuncia subasta en línea en beneficio de niños y jóvenes con discapacidad, cáncer o autismo

Cancún: Lanza Teletón reto para reciclar más de tres toneladas de PET en Quintana Roo

El “Verano Teletón” también se adapta al formato digital