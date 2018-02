Conoce a la primera candidata sorda de Movimiento Ciudadano

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Guadalupe Herrera Amaral, tiene 36 años de edad y vive en Guadalajara. Ella es la primera candidata sorda en Jalisco para un puesto de elección popular, al formar parte de la lista de propuesta a diputados de representación proporcional en el Congreso de Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano.

Es presidenta de la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente, que tiene como objetivo el promocionar y fortalecer la Lengua de Señas Mexicanas y generar mayor inclusión de la Comunidad Sorda en Jalisco. Recientemente estuvo involucrada en la promoción de la Ley Estatal para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, aprobada en julio de 2017 en el Poder Legislativo, informa el portal Milenio.com.

"Ha sido una emoción muy fuerte, cuando a mi me dijeron que yo había sido electa para candidata fue como un balde de agua fría para mí. Dije: '¿yo? O sea cómo, soy una persona sorda y me dijeron: estamos en un país donde se está viviendo la igualdad' (...) No lo esperaba, nunca me lo imaginé, tampoco fue uno de mis sueños. Yo siempre pensé en escribir un libro sobre cultura sorda, enfocarme en eso", cuenta Herrera Amaral.

También te puede interesar: INE registra a siete candidatos independientes al Senado

La decisión de aceptar la candidatura nació a partir del apoyo que ha recibido por parte de la Comunidad de Sordos y Oyentes. Ahora se enfoca en la responsabilidad que tendrá en caso de obtener una curul en la Legislatura 62 del Congreso Local en Jalisco.

Sin duda, su trabajo, esté o no como diputada, se centrará en crear mejores condiciones para las 75 mil personas silentes que viven en tierras jaliscienses.

"Que la Secretaría de Educación Pública atienda estas necesidades porque hay muchos niños sordos con niveles muy básicos, niños con otras discapacidades. El 46 por ciento de esas comunidades que no aprenden nada y primero me enfocaría a lo que es la educación, y como segunda mano sería la salud. Quisiera que estimulara primero con lengua de señas y después el oralismo", afirmó la candidata.

No se da por vencida

Ana Guadalupe aparece en el sitio 13 de 20 candidatos plurinominales por parte del Partido Movimiento Ciudadano para el Congreso Local. De manera anticipada se observa complicado que pueda ganar un espacio pero ella anticipa que varios candidatos que aparecen antes de ella podrían tomar labores como funcionarios o tener otros puestos, de tal forma, no descarta que pueda quedar en el sexto sitio.

Respecto al desempeño que tendría en el Congreso, relata que "la verdad para mí no es complicado tener esta limitación, la verdad es que necesito solamente mi puente de comunicación que es mi intérprete, que me pudiera explicar, responder, compartir, pero para mi no es limitante porque me siento igual, con las mismas capacidades que los oyentes y la única dificultad es que no escucho, pero creo que para nada encontraría una dificultad".

La experiencia de Ana se centra a partir de obtener el grado de carrera técnica en educación infantil para nivel preescolar y en educación secundaria con enfoque a discapacidad auditiva. Cuenta con formación en Derechos Humanos de personas con discapacidad, Cultura Sorda y contacto y desarrollo comunitario con Sordos adultos y de la tercera edad.