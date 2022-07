Ricardo Anaya afirma que López Obrador no sirve como presidente

Ricardo Anaya compartió un nuevo video en el que afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sirve como mandatario, pues afirma que es un funcionario que solo pone pretextos para no dar cara a las diferentes carencias que vive el país: inseguridad, pobreza, inflación entre otras.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el excandidato presidencial publicó un nuevo video como cada lunes, en el metraje afirma que López Obrador padece de “esquezofrenia”, una manía de las personas que no arreglan nada pero para todo tienen un buen pretexto.

“Tenemos un presidente esquezofrénico: no arregla nada y para todo dice “es que” “Es que el INE”; “es que las clases medias”; “es que son aportaciones para el movimiento” Nada resuelve, pero para todo tiene un pretexto. ¡No nos sirve un presidente esquezofrénico! Urgen RESULTADOS”, se lee en la publicación de Ricardo Anaya.

Para el integrante del PAN, los funcionarios públicos son servidores del pueblo que reciben un sueldo que sale de nuestros impuestos.

Por lo tal motivo reprueba que el presidente de México no de resultados y solo ponga pretextos para no solucionar los problemas que aquejan al país.

“Un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa o tu dime: ¿Te sirve que un presidente que habla tres horas al día mientras siguen las masacres, que repita que primero los pobres, si cada vez hay más pobres? ¿Te sirve un presidente diga que todo va bien cuando no alcanza para comprar comida?”, señala Ricardo Anaya.

El exdiputado afirma que un presidente solo funciona cuando da resultados y López Obrador “no resuelve un carajo”, pero siempre tiene un pretexto para todo.

“Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los ineptos”, dijo Anaya.

Finalmente, Ricardo Anaya pidió al titular del ejecutivo que de una vez por todas digan de manera específica cómo resolverán los problemas que la 4T no quiere ver, como: las vacunas caducadas, la línea 12 del metro, la pobreza, la falta de medicamentos, la inflación, la tala de árboles, el aire contaminado y las masacres.