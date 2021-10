Anaya finaliza su serie: AMLO me quiere fregar a la mala

El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés señaló que, con pruebas, ya demostró que las acusaciones en su contra "son absurdas y completamente falsas", pero sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una obsesión contra él, y se lo quieren "fregar a la mala".

"Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, demostré que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí; demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo", aseguró.