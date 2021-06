Anaya le da permiso a AMLO: “Me estoy tomando una ‘victoria’ en CDMX”

MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, concedió el permiso que le solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles, para que se tome una caguama por haber obtenido diversas victorias electorales en las gubernaturas del Pacífico.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Anaya le contestó a López Obrador en referencia al descalabro de Morena en las pasadas elecciones: "Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro".

El panista queretano dijo que está “feliz, feliz” porque Morena ya no tiene mayoría para desaparecer al INE.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV