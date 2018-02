Anaya acusa al Cisen de presunto espionaje (video)

Agencia

Ciudad de México.- Ricardo Anaya, acusó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de espiarlo, pues, afirmó, en los últimos días un agente de esa corporación lo ha estado siguiendo.

En un video en su cuenta de Twitter, el precandidato del PAN a la Presidencia pidió al gobierno de la República una explicación por el supuesto espionaje, informa el portal Milenio.com.

"Durante los últimos días me han estado siguiendo. Hoy es un Tiida. Hace unos días, un Jeep (YHA-86-08). Uno de los conductores confesó ser del Cisen. En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos. Le exijo al gobierno una explicación", escribió.

En el video, Anaya encara al conductor del vehículo que lo sigue. "Párate de frente; que no pueda seguirse", le pide el panista a su acompañante.

El precandidato se baja de su auto y le pregunta al supuesto agente del Cisen, identificado como José Juan Gael, si le puede "servir de algo".

¿Le puedo servir de algo?, preguntó el panista. "Soy del Cisen, ando comisionado en esto", responde el hombre. ¿Qué, en el Cisen les comisionan que me sigan?, añade Anaya, a lo que el sujeto señala: "No, nada más es para que no pase ningún problema".

Estos son otros dos ejemplos de quienes me han estado siguiendo. Desde que salgo de mi casa me siguen. Ellos se negaron a identificarse. En lugar de perseguir delincuentes, espían a los opositores al gobierno. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos. pic.twitter.com/q7UDdfIdlK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de febrero de 2018

En junio del año pasado, Anaya denunció que había sido víctima de un intento de espionaje a través del malware Pegasus, el cual, de acuerdo con una universidad canadiense, también había sido usado para intervenir los teléfonos de activistas de derechos humanos y periodistas de México.

Niegan espionaje

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó que agentes del Centro siguieron al precandidato de la colación Por México al Frente.

Sin embargo, aclaró que no se trató de un espionaje a un personaje de oposición, sino del cumplimiento de una actividad constitucional. "Se trató de un "seguimiento para dar continuidad a las campañas políticas", comentó.